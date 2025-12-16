FIFA tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. FIFA En İyiler Ödülleri, 10. kez dağıtıldı.

Törene, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Yönetim Kurulu üyeleri, dünya genelinden üye dernek temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri ve davetliler katıldı.

Törende erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü, 11'i ile, en iyi gol ve taraftar ödülleri sahiplerini buldu.

Erkek ve kadın futbolunda yılın en iyi golü için ise adaylar sonradan açıklanacak.

10. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.

YILIN EN İYİ ERKEK FUTBOLCUSU OUSMANE DEMBELE

Yapılan oylama sonucunda, Ligue 1'de Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluk sevinçleri yaşayan Fransız yıldız, kariyerinde ilk kez bu prestijli ödülün sahibi oldu.

Fransız yıldız, Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü de kazanmayı başarmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon çıktığı 53 karşılaşmada 35 gol atarak kupalarla dolu geçen sezonda büyük rol oynamıştı.

En iyi kadın futbolcu ödülünü, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı formasıyla da UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ve her iki turnuvanın da En Değerli Oyuncusu (MVP) ödüllerini kazanan orta saha oyuncusu Aitana Bonmati aldı.

27 yaşındaki İspanyol yıldız üst üste üçüncü kez "En İyi Kadın Futbolcu" seçildi.

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ LUİS ENRİQUE

Paris Saint-Germain'i ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan Luis Enrique erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

55 yaşındaki İspanyol teknik adam yönetimindeki Paris Saint-Germain, ayrıca Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluğa uzanırken, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ise ikincilik elde etti.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiltere'yi 2025 Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Sarina Wiegman aldı. 56 yaşındaki Hollandalı kadın antrenör 5. kez bu ödülün sahibi oldu.

Eski kulübü Paris Saint-Germain ile geçtiğimiz sezon dört farklı turnuvada kupa kazanarak büyük bir başarı elde eden ve bu sezon Premier Lig ekibi Manchester City'nin kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma yılın erkek kalecisi, İngiltere Kadın Milli Takımı ve Chelsea'nin file bekçisi Hannah Hampton da yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nü, Arjantin ekibi Independiente'de forma giyen Santiago Montiel kazandı.

25 yaşındaki Arjantinli oyuncu, mayıs ayında Arjantin Ligi'nde oynadıkları Independiente Rivadavia karşısında muhteşem bir röveşata golü kaydetmişti.

Kadın futbolunda en iyi golü ödüllendirmek için bu yıl ikinci kez verilen FIFA Marta Ödülü'nü ise, Meksika ekibi Tigres'te forma giyen Lizbeth Ovalle kazandı. 26 yaşındaki Meksikalı oyuncu mart ayında Guadalajara'ya karşı attığı şık golle bu ödüle layık görüldü.

FIFA Fair Play Ödülü'nü, 1995'ten beri Alman takımı Jahn Regensburg'un takım doktorluğunu yapan Dr. Andreas Harlass-Neuking kazandı.

Harlass-Neuking, nisan ayında Bundesliga 2'de oynanan Magdeburg–Jahn Regensburg maçı öncesinde tribünde fenalaşan ev sahibi takım taraftarına yaptığı tıbbi müdahaleyle hayata tutunmasını sağlamıştı.

FIFA Taraftar Ödülü ise Irak kulübü Zakho taraftarlarına verildi. Taraftarlar, 13 Mayıs'ta Al-Hudud ile oynadıkları Irak Yıldızlar Ligi maçından önce hastalıklarla mücadele eden çocuklar için sahaya binlerce peluş oyuncak atarak futbol camiasının dikkatini çekmişti.

Yılın 11'leri

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

Erkekler:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma

Savunma: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes

Orta saha: Cole Palmer, Vitinha, Pedri, Jude Bellingham

Forvet: Ousmane Dembele, Lamine Yamal

Kadınlar:

Kaleci: Hannah Hampton

Savunma: Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle

Orta saha: Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Claudia Pina

Forvet: Alexia Putellas, Alessia Russo, Mariona Caldentey