Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer edilecek oyuncular kadar gönderilecek isimler de merakla bekleniyor. Sarı lacivertli takımda ayrılma ihtimali bulunan futbolculardan birisi de Breziyalı orta saha oyuncusu Fred.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; gelecek sezon Suudi Pro Lig'de mücadele edecek olan Neom SC, Fenerbahçe'den Fred'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, sarı lacivertli yönetimin de 32 yaşındaki futbolcu için gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

Yönetim, Brezilyalı yıldızın olası satışından 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli geliri bekliyor.

Fred'in de Neom'un teklifine sıcak baktığı ve menajeriyle bu transfer ihtimalini değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve takımına 5 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.