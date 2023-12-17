Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan birçok fenormen hakkında soruşturma başlatıldı, mahkeme kararı ile mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine TMSF kayyum atadı.

MAL VARLIKLARININ SATIŞI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Arka arkaya yapılan operasyonlarla suç örgütleri çökertilirken, fenomenlerin taşınır taşınmaz bütün mal varlıklarına ise el konuldu.

Sabah gazetesinin haberine göre ilgili bakanlıklar, el konulan güzellik salonu, eğlence mekanı gibi iş yerlerinin hızla satılması için düğmeye bastı.

El konulan çok sayıda güzellik salonundan eğlence mekanına, lokantadan hamburgerci kadar iş yeri devlet denetimine geçmiş oldu.

El konulan iş yerleri, "Devlet güzellik salonu, çay bahçesi, eğlence mekanı mı işletecek? Kayyum atansa da buraların yönetimini devlet yapamaz" tartışmalarını doğurdu.

AK Parti ve ilgili bakanlıklar tartışmayı ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

İlgili bakanlıklar ve yöneticilerin toplantılarında, el konulan mal varlıklarından güzellik salonları, eğlence merkezleri gibi mekanların hemen satışının önünü açmaya yönelik formüller üzerinde duruldu.

Öncelikli olarak mevcut yasa ve uygulamalar çerçevesinde hemen satışın sağlanıp sağlanamayacağına bakılıp, TMSF ya da diğer kurumların alacakları karar ile bu mümkün olabilecekse 'hızlı satış' hayata geçirilecek.

PARALAR HESAPTA TUTULACAK

Mevzuat gereği hızlı satış imkanı bulunmuyorsa bu kez yasal düzenleme gündeme gelecek.

Güzellik salonu, eğlence mekanı gibi yerleri 'özellik arz eden yerler' başlığı altında toplayıp hızla satılmalarına olanak tanıyacak yasal bir düzenleme yapılacak.

TMSF şu anda kayyum atanan şirketleri belli koşullarla tasfiye edebiliyor ya da satabiliyor. Buradan elde edilen gelir ise kişilerin aklanması durumunda iadesi için bir hespata tutuluyor.