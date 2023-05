-ÖZEL HABER

İstatistik Dairesi'nden belli gıda ürünlerinin 2022-2023 yıllarına ait fiyatlarını istediğini ve bunlarla ilgili incelemelerde bulunduğunu belirten Soyer, 'şok geçirdiğini' söyledi.

Soyer, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"En yüksek para birimi 200 TL'dir. 2022'de 200 TL'ye 2 kiloya yakın dana eti alabilirdiniz. 2023'te 200 lira ile 700 gram dana eti alabilirsiniz. Başarın budur senin? Enflasyona bak. Şu an dana etinin en ucuz fiyatı kilo başına 350 TL. Senin bir yılda gösterdiğin bir performans yok. Sen 9 ayın içerisinde aşağı yukarı insanların bir buçuk kilo kaybetmesine neden oldun. Ve bu tüm ürünlerde aynı. İnsanlar yüzde 80 daha az alıyor artık. Her ürünü hem de. Senin bir yıldaki performansın bu çünkü sen hala enflasyon gerçeğini kabullenemiyorsun".

Soyer'den Şan'a: Ne içtin de bu açıklamayı yaptın?

Maliye Bakanı alişan Şan'ın 'enflasyon yavaş yavaş düşüyor' söylemlerine de değinen Soyer, Şan'â 'sen ne içtin de bu açıklamayı yapıyorsun, sen nerede yaşıyorsun' diye sordu. Soyer, konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

"Sayın Alişan Şan, sen Maliye Bakanısın. Mart ayında resmi olarak ki gerçek değildir bu rakamlar senin İstatistik Kurumun açıkladı ki hayat pahalılığı yüzde 2.30'dur. Nisan ayında da açıkladı yüzde 5.76'dır. Nasıl yavaş yavaş düşüyor? Ağızdan çıkan söz hayatın gerçeğine hiç olmazsa yakın olmak zorunda. Açıklamaların en azından hayatın gerçeğine yanaşsın. Yok da tamamen tersi açıklama yaparsın. Nerede yaşarsın sen? Bu enflasyon gerçeği ile somut yüz yüze gelmezsek çıkış yolu bulamayız. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Yüzleştikten sonra her kesimden görüş alarak ortak bir payda bulmak lazım."

"Bir an evvel Sosyal Ekonomik Konsey toplanmalı"

Bir an önce Sosyal Ekonomik Konsey'in toplanması gerektiğini kaydeden Soyer, "İş dünyası, emek dünyası, sivil toplum, esnaf örgütleri, üreticiler, sendikacılar, sanayiciler, çiftçi, hayvancı akademisyen. Enflasyonun etkisi nasıl azaltılacak, ilerleyebilmek için bir plan şekillendirilmesi lazım. Yıllık plan yapılması lazım.Eskiden her yıl sosyal ekonomik konsey toplanırdı. Buradan çıkan sonuçlar DPÖ'ye gider ve kalkınma planı çıkardı. Bütçe ona uygun Meclis'e sevk edilirdi. Meclis'te de muhalefet ortalığı inletirdi. Konseyden yanıt beklenirdi çünkü" ifadelerini kullandı.

Soyer'den ders niteliğinde sözler...

Konuşmasının devamında siyasetin tanımını da yapan Soyer, ders niteliğinde sözler sarf etti. İşte Soyer'in o sözleri:

"Siyaset dediğiniz nedir? Birinin makam elde etmesi mi, birinin kariyer elde etmesi mi birinin servet elde etmesi mi siyaset? Hayır. Siyaset nedir? O ülkenin sınırları içerisinde her meslekten insan, çöpçülükten tutun, bir turistik tesisi yöneten insana kadar, o devletin sınırları içinde yaşayan bütün insanların işleyerek alın teri dökerek ürettikleri bir değer var, bu değerin nasıl daha büyütüleceğine ve bu değerin sosyal adalet ilkeleri içerisinde nasıl paylaşılacağına dair bir sanat bir bilim ve bir düşünce alanıdır siyaset. Siyaset bir ülke içerisinde kaynakları nasıl büyüteceğine ve o kaynakları adil olarak nasıl ele alacağına dair bir alandır. Siyaset dediğin budur. Bu alan içinde tartışmalar olacak. Tüm bunların olabilmesi içinde demokratik hukuk devleti ilkelerinin anayasal zeminde güçlü olması. Demokrasi, sevgi ve saygı olması lazım. Yani siyaset dediğin kurumsal bir varlık ve kurallarla yaşama şeklindeki bir alanın teorik siyasal duygusal düşünsel temelidir. Bunlarda siyaset ne oldu, sen kalk ben oturayım. Böyle bir mevzu olamaz. Bundan ötürüdür tıkanıklığımız. Siyaset kör düğüme verimsizliğie döndü. Her siyasal eğilim özüne dönmeli. Herkes siyasetle de ilgilinmeli. Çünkü siyaset budur. Bir idealin hedefin toplumsal sorumluluğun yerine getirilmesidir siyaset."