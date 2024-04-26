 Gardiyanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Maliye Bakanı Berova Tel-Sen yetkililerini kabul etti Maliye Bakanı Berova Tel-Sen yetkililerini kabul etti

"Dün katıldığım bir televizyon programında, biliyorsunuz Bakanlar Kurulu geçen ay  bir karar almıştı. Dört ayda bir,  yılda  üç kez olacak bir süreç içerisinde hayat pahalılığının direkt kamu çalışanlarına yansıtılmasıyla ilgili alınan bir karar vardı. Dün katıldığım ilgili canlı yayında bana  bu soru sorulmuştu. Ben de net olarak şunu söyleyim, programda ifadelerimde de bu vardır. Geçen  haftalarda işçi ve işveren kesimiyle görüşmelerim oldu. Asgari ücret masasından önce,  bir mutfak hazırlığı olduğunu, ön  hazırlıklar yapıldığını söylemiştim.Bununla ilgili, dün canlı yayında 18 Mayıs’a kadar sürem olduğunu söyledim. 18 Mayıs’a kadar hem işçi hem işveren kesimiyle temaslarım devam edecek. Ve eğer  her iki tarafla ortak bir  zemine kavuşturabilirsek 18 Mayıs’a kadar  bunu sonlandıracağım. Canlı yayında  bu cevabımın  arkasından gelen diğer bir soru vardı.Bunlar olmasaydı normalde Asgari Ücret Saptama Komisyonu hangi dönemde toplanır? diye soruldu. Ben de ilgili programda,  Haziran ayı şeklinde  cevap verdim. Herhalde haberin çözümü ile ilgili bir anlam kargaşası yaşandı ve bir çok yerde  Bakan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu Haziran’da toplayacak diye haber çıktı.Bu doğru değildir. Benim programda Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması için bahsettiğim en geç tarih:  18 Mayıs’tır."