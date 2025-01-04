Türkiye'de arabesk müzik denince adı en önde gelenlerden oldu. Sesi ve tarzıyla müzik dünyasına damgasını vurdu. Şarkıları kimi zaman sevenlere tercüman oldu. Kimi zaman ise söylenmek istenenler onun sözleriyle muhatabına aktarıldı.

Onu bir kez olsun görmek için bazen yüz binler konserlerine koştu. Ulaşamayan sayısız hayranı ise filmlerine akın etti.

Ferdi Tayfur'un tavrına, duygusuna ve şarkılarına hayran olan milyonlar artık, hayatlarındaki bir parçayı hatıralarına gömmeye hazırlanıyor.

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne götürüldü.

Ferdi Tayfur için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınan cenaze namazına, "O benim kardeşimdi" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Usta sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.