Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün aniden fenalaşan

Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü hastanedeki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla bu kente sevk edildi.

Saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'daki hastaneye getirilen Tayfur, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Ferdi Tayfur, Antalya'da yoğun bakıma alındığı hastanede 2020 yılında oğlundan gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşmuştu.

Ferdi Tayfur'un son durumuyla ilgili dün yapılan açıklamada basın danışmanı Şirin Gözalıcı "Sayın Ferdi Tayfur'un sağlık durumu gayet iyi olup belli bir süre gözetim altında tutulacaktır" ifadelerine yer vermişti.

Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili sanatçının kaldırıldığı özel hastanenin başhekimi Sumur Gazezoğlu ise "Bilindiği gibi hastamız 4-5 yıl önce kalp ve böbrek nakli operasyonu geçirdi. Bunların üzerine, hastanın genel düşkünlük durumunun ortaya çıkması hepimiz için ciddiye alınabilecek bir sonuçtu" demişti.