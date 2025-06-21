Açıklama şöyle:

Servet vergisi, KKTC gibi haksız zenginleşme, adaletsiz gelir dağılımı ve hakkaniyetsiz vergilendirme üzerine kurulu bir ekonomik sistem için geçerli bir uygulama olabilir mi? Olabilir. Ama burada bir tehlike de söz konusu olabilir: Haksız şekilde servet sahibi olan ultra zenginlere servet vergisi uygulandığı zaman konu kapanmış ve servetlerine meşruiyet kazandırılmış olmamalı. "Nereden buldun?" diye de sorulabilmeli. Kazancının hesabını veremeyene sadece servet vergisi uygulanmamalı aynı zamanda haklarında tahkikat da başlatılmalı. Servetini hak ederek elde etmiş ve vergi kaçırmamış olanın muhaf tutulacağı ve endişe duymayacağı bir formül düşünülmesi halinde servet vergisi KKTC için çok yerinde bir uygulama olur. Yeter ki adil bir uygulama olsun. Bu fikre itiraz edenlere şüpheyle bakılması gerekir. Veremeyecek hesabı olmadıktan sonra kimsenin endişe duymasına gerek olmamalı.