

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, fiber protokolünün kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtığını belirterek süreç içerisinde bir Ek Protokolün gündeme geldiğini ifade etti.



Bu çerçevede internet servis sağlayıcılar, Tel-Sen, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Telefon Dairesi’nin Meclis’te bir araya geldiğini aktaran Arıklı, yapılan toplantının amacının söz konusu projeyi en doğru ve en verimli şekilde hayata geçirmek olduğunu vurguladı.



Arıklı, fiber altyapı projesinin ülke adına önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, tüm paydaşların katkısıyla projenin en mükemmel şekilde uygulanmasının hedeflendiğini kaydetti.