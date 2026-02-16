Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 2026 yılı eğitim planlaması kapsamında “Afete Hazır Okul Eğitimleri”ni hayata geçirdi. Programla öğrencilerin afetlere karşı hazırlık seviyesinin artırılması ve güvenli yaşam kültürünün küçük yaşta kazandırılması hedefleniyor.

Deprem Öncesi, Anı ve Sonrası Anlatılıyor

Eğitimlerde öğrencilere deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrasında uygulanması gereken güvenli tahliye usulleri hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılıyor. Amaç, olası bir afet durumunda öğrencilerin panik yapmadan doğru hareket tarzını uygulayabilmelerini sağlamak.

Gazimağusa’da 200’ü Aşkın Öğrenciye Eğitim

Program kapsamında Gazimağusa Bölge Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat 2026 tarihinde Alasya İlkokulu’nda 98 öğrenci ve 9 öğretmene; Gazimağusa Canbulat İlkokulu’nda ise 104 öğrenci ve 11 öğretmene Deprem ve Tahliye Eğitimi verdi.

Uygulamalı tahliye çalışmalarıyla desteklenen eğitimlerde okul yönetimleri ve öğretmenler de aktif rol aldı.

Yetkililer, 2026 yılı sonuna kadar ülke genelindeki tüm ilk ve orta öğretim öğrencilerine ulaşılmasının ve planlanan eğitimlerin tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.