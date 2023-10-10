Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantısında yaptığı konuşmada, KKTC’nin, “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adıyla Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) üç gözlemcisi arasında yer aldığına işaret ederek, gözlemcilerin tüm EİT toplantılarına ve zirvelerine davet edilmeleri ve açıklama yapmalarına izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı'nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da katılarak bir konuşma yaptığı toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin ile İran ve Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcıları da katıldı.

Türkmenistan ise toplantıda Azerbaycan nezdindeki Büyükelçisi tarafından temsil edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, burada yaptığı konuşmada, Şuşa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Toplantının kadim Şusa'da yapılabilmesi büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Azerbaycanlı kardeşlerimizi, otuz yıllık işgali süresiz olarak sona erdirdiği ve tarihi bir adaletsizliği onardığı için alkışlıyoruz. Şimdi EİT coğrafyasının stratejik çekirdeğini oluşturan Güney Kafkasya'da tüm çabaları kalıcı barış, istikrar ve güvenliğe odaklamanın zamanı" dedi.

"(İsrail-Filistin çatışması) Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz"

Bakan Fidan, İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasında hafta sonu başlayan çatışmaların daha önce yaşanmadığını ancak tamamen şaşırtıcı da olmadığını belirtti.

"Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz ve bölgede sükunetin sağlanmasını çok önemsiyoruz" diyen Fidan, küresel ölçekte güvensizliğe ve istikrarsızlığa yol açabilecek her türlü coğrafi gerilimin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, bölgede şu an yaşananların Orta Doğu'da sürdürülebilir ve adil barış için tek yolun iki devletli çözüm olduğunun bir diğer göstergesi olduğunu kaydederek "Bu, jeopolitik değişimlerin ve gerilimlerin çağı. Jeo-ekonomik manzara da buna göre değişiyor. Küreselleşen dünyada, bölgesel dinamikler ve bölgesel entegrasyon daha da önem kazandı. EİT bu amaç için çalışıyor" dedi.

Bakan Fidan, EİT'in, bölgesel işbirliği, ekonomik büyüme, istikrar ve refah için başarılı bir platform olduğunu kanıtladığını söyledi.

Yeni dönemde, ekonomik entegrasyonu teşvik etmeye, ticareti sağlamaya ve bağlantıyı artırma yönündeki ortak çabaların faydalı olacağına dikkati çeken Fidan, engelleri azaltmanın, gümrük prosedürlerini kolaylaştırmanın ve yatırımları teşvik etmenin önemine işaret etti.