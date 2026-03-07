Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Üye ülkelerle toplumların huzur ve refahına katkı sağlamak için karşılıklı güvene dair işbirliği yürütüldüğünü kaydeden Fidan, ekonomi, kültür ve bağlantısallık gibi konularda şu ana kadar somut başarılar elde edildiğini ifade etti. Öte yandan uluslararası gelişmeler karşısında ortak bir tutum belirlemek için yoğun bir mesai halinde olduklarını söyleyen Fidan, bu açıdan da ilerleme kaydedildiğini belirtti. Fidan şu sözleri söyledi:

"Uluslararası sistemin giderek daha öngörülemez hale geldiği ve uluslararası hukukun yok sayıldığı bu günlerde, Türk Dünyası olarak stratejik bir bakışla hareket etmemiz ve daha fazla dayanışma göstermemiz gerektiğinin farkındayız. Bugünki toplantımızı işte bu anlayış çerçevesinde yaptık."

Bakanların görüşme öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini kaydeden Fidan, ardından bakanların kendi aralarında bölgesel gelişmeleri değerlendirdiğini kaydetti. Hakan Fidan, teşkilat bünyesindeki son gündemler ve atılacak adımların da konuşulduğunu belirterek, "Faaliyetlerimiz, dış politika meselelerinde koordinasyonun arttırılması ve ortak tutumun belirlenmesi bakımından son derece, faydalı oldu".

"KALICI BARIŞ ANCAK DİPLOMASİ VE İŞBİRLİĞİ İLE MÜMKÜNDÜR"

Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin bölge açısından ciddi endişelere yol açtığını kaydeden Fidan, TDT üye ülkelerinin bu gelişmeleri yakından takip ettiğini ve savaşın daha fazla yayılmasını istemediklerini vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın yaşanan gelişmelere dair ortak bir açıklama kabul ettiklerini belirten Fidan, "Üyelerden birine herhangi bir saldırının, tüm TDT üyeleri bakımından büyük endişe kaynağı olduğu, kayıt altına alınmış oldu" dedi.

Fidan, şu sözleri kullandı: "Üye ülkeler, ülkemiz ce Azerbaycan'a gerçekleştirilen saldırı karşısında güçlü destek ve dayanışma sergilemişlerdir, kendilerine bir kez daha buradan teşekkür ediyoruz. Bölgemizdeki savaşın bir an önce sona ermesi gerekmektedir. Biz aylar boyunca müzakere masasının kurulması için çok büyük zaman sarf ettik. Bugün de sorunların tek çözümü diplomasidir diyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Kalıcı barış ancak diplomasi ve iş birliği ile mümkündür. İsrail'in yayılmacı ve bölücü gündemini herkes bilmektedir"

"KIBRISLI TÜRKLERİN 10 YILLARDIR KARŞILAŞTIKLARI HAKSIZ VE İNSANLIK DIŞI İZOLASYONLARA SON VERİLMESİ ELZEMDİR"

Bölgeyi ilgilendiren diğer gelişmelerin de toplantıda ele alındığını kaydeden Fidan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında atılan istikrar yönündeki adımları memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Fidan, sürecin kalıcı bir barış anlaşmasıyla taçlandırılması temennisinde bulundu. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2022 yılından bu yana TDT'nin gözlemci üyesidir, bu aile meclisimizin birlik ve bütünlüğünün en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir" diyen Fidan, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı Türklerin 10 yıllardır karşılaştıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlara son verilmesinin elzem olduğu çağrısında bulundu. Bakan Fidan, bu yöndeki gayretlere destek vermenin tarihi bir sorumluluk olduğunun bilincinde olunduğunu ifade etti.