İç Mimarlar Odası’nın 9. Dönem Olağan Genel Kurulu 07 Mart 2026 Cumartesi günü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Divan Başkanlığı’nı Çağdaş Özgece, Divan Sekreterliği görevlerini Özlem Yaver ve Özlem Özbilir yaptı.

Genel Kurul’da ardından Faaliyet Raporu okundu ve Mali Rapor görüşülerek, oybirliği ile aklandı.

İç Mimarlar Odası Başkanlığı’na Pembe Komut oy birliği ile seçildi. Oda Yönetim Kurulu Asli Üyeleri; Oytun Yunak, Pervin S. Erdoğdu Ebedenölmez, Hazal S. Kodan ve İsmet S. Birman, Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi; H. Sabri Tonyalı olarak seçildi. Denetleme Kurulu üyeleri Özlem Yaver ve Özlem Özbilir oldu.