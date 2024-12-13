Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Türkiye riskleri görüyordu. Başlatmak istediğimiz süreçlere rejim arkasını döndü. Biz onlara samimi çağrı yapmıştık, şartımız yoktu.

-Minimum can kaybı olması için 2 önemli önemli aktör Rusya ve İran ile görüşmeler sürdürerek bunun kansız bir şekilde olmasının yolunu açtık.

-Suriye'nin artık hakim milli bir hükümeti var. Bunlar gelecekler. YPG tanımazlar bunlar, başka güç de tanımazlar. Kendi toprağını, kendi egemenliğini geri alır.