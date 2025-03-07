Futbolda milli takımlar seviyesindeki en önemli organizasyon olan Dünya Kupası, 2030'da 100. yılını kutlayacak.

Turnuvanın 100. yılı olması nedeniyle ev sahipleri Fas, İspanya ve Portekiz'in yanı sıra Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da da maçlar oynanacak.

FIFA, 5 yıl sonraki turnuva için tarihi bir planı görüşecek. Guardian'da yer alan haberde FIFA'nın 2030 Dünya Kupası'na katılan takım sayısını artıracak teklifi görüşeceği belirtildi.

Teklifin kabul edilmesi halinde FIFA'ya üye 211 federasyondan 64'ü turnuvaya katılacak.

Daha önce 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası, gelecek yıl itibariyle 48 takımla oynanacak ve maç sayısı 64'te 104'e yükselecek. 2026 Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.