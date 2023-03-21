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CTP Milletvekili Fikri Toros, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu...

“UBP’NİN KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAK İÇİN ORADA BULUNMADIK”

AD-HOC Komitede hazırlanan ve “Maaş kesintilerini” içeren yasa tasarısının hazırlanma sürecini anlatan CTP Milletvekili Fikri Toros, “Anormal ortam normalleştirilmeye çalışılıyor. Burada tamamen suni, yapay ve perde arkasında başka amaca yönelik yapılan şeyler vardır ve bunlar günlük koşullara uyarlanamıyor. Hiçbir şey akıl doğrultusunda değil, o yüzden duvara tosluyor ve amaca gidemiyor” dedi.

Toros, “6 Şubat depremi sonrasında tarifi imkânsız bir boyutta duygusal, manevi ve maddi bir tahribat meydana geldi. Bizler de Kıbrıslı Türkler olarak duyarlı ve nasıl depremzedelerin yanında olabiliriz diye bu duyarlılığımızı ortaya koymaya çalıştık. Hükümetin tüm kurallara aykırı bir şekilde ortaya koyduğu yasa gücünde kararnamenin ardından hep birlikte siyaseti bir kenara itelim dedik ve birlikte beyaz bir sayfa açarak bir yasa hazırlayalım dedik. Biz UBP’nin veya koalisyon ortaklarının koltuk değneği olmak için orada bulunmuyorduk. Ancak bunu yapmadılar. Birinci gün AD-HOC komitenin ruhu öldürüldü. Sivil toplum örgütleri katılsın dedik. 2 kez komiteye geldiler. İlk defa emek ve sermaye temsilcilerini bir arada gördük. Herkes çok farklı fikirler ile o toplantıya geldi. Dünyanın hiçbir ülkesi bu tür felaketler sonrası ne dar ve sabit gelirli kişilerin bütçesine dokunur ne de ekonominin çarklarına dokunur. Siyaset bir güven mekanizması tahsis eder ve bu anlamda bir yardım fonu oluşturulur” dedi.

“ÇOK GERGİN VE TARTIŞMALI BİR PROSEDÜR İZLENDİ”

Konuşmasının devamında yaşanan süreci anlatan Toros, “Biz CTP milletvekilleri olarak Devrim Barçın ile bir hafta gibi kısa bir sürede hızlı bir çalışma yaptık. Ancak bir sonraki oturum açıldı, komite başkanı oturuma Ekonomi ve Enerji bakanını davet etti ve ikisi geri çektikleri yasa tasarısını önlerine aldılar ve maddeleri tek tek işaretleyerek komitenin hazırlayacağı yasa tasarısına derj etmeye çalıştılar. Bu komitenin hazırlayacağı mevzuatın iskeletini bu yasa tasarısı oluşturacak dediler. O günden itibaren çok gergin ve tartışmalı bir prosedür izlendi” dedi.

Toros, “3 Mart günü toplantıya geldik ve yeni bir sürprizle karşılaştık. CTP’li vekillerin bilgisi haricinde iktidara mensup vekiller bir araya gelmişler ve tek taraflı olarak bir yasa önerisi hazırlamışlar. Komitenin yasa önerisi bu olsun diye önümüze koydular. Bundan daha büyük bir saygısızlık olabilir mi?” diye sordu.

“İKTİDARA MENSUP VEKİLLER ARASINDA DA BU YASA TASARISININ YANLIŞ OLDUĞU KONUŞULUYOR”

UBP’nin maaş kesintilerini siyasi iradeyle ortaya koyduğunu kaydeden Toros, “Deprem felaketi sonrasında Türk ekonomisinde var olan kriz farklı bir boyut kazandı. Gerek TL’nin değeri gerekse Türkiye’deki ticaret ve bütçe açığı bu krizi daha da derinleştirdi. KKTC’de bundan fazlasıyla nasibini almaya başladı. GSMH’nin en büyük katkı sağlayıcısı olan turizm sektörü durağan bir hal aldı. Dolayısıyla buradaki kamu maliyesinin de gelirlerinde devasa bir düşüş oldu. Maliye bakanından aldığım doğrudan aldığım bilgiye göre, Şubat ayında 700 milyon TL devletin gelirlerinde azalma oldu. Bütçeye ek bir gelir kazandırmak gerekiyor. 2023 mali yılı bütçe yasası hazırlanırken bütçe 11 milyar TL açık veren bir bütçe. 11 milyarın 8 milyarı Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı hibe ve kredilerle karşılanacaktı. Ancak 6 Şubat sonrasında Türkiye’den bu kaynağı talep etmenin makul bir şey olmayacağı kanaatine varıldı. Bunu bir yerden telafi etmek gerekiyor. Bunun hiçbir şekilde belirlenen amaca hizmet etmeyeceği kesindir. İktidara mensup vekiller arasında da bu yasa tasarısının yanlış olduğu konuşuluyor” dedi.

“BUNDAN SONRA NE OLACAĞI MEÇHULDÜR”

Toros, “AD-HOC komite üç ana başlık altında oluşturuldu. Birincisi Güneydoğu Anadolu’ya bir yardım yapmak, ikincisi buraya gelen depremzedelere iaşe, yardım, eğitim ve burada ihtiyaç duyacakları hizmetler için fon oluşturmak, üçüncüsü ise olası bir depreme karşı KKTC’de binaların güçlendirilmesi ve deprem için kaynak ayırmaktı. Ancak bunların hiçbiri yapılmadı. Sonuç olarak bu tek taraflı hazırlanan yasa gündeme henüz getirilemedi ve yasallaşmadı. Bundan sonra ne olacağı meçhuldür” dedi.

“ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE KARŞI ÇIKACAĞIZ”

Yasa tasarısı meclise geldiği takdirde CTP olarak buna şiddetle karşı çıkacaklarını kaydeden Toros, “CTP olarak tavrımız eğer bu yasa önerisi bizim imza koymadığımız ve onların tek taraflı olarak imzaladığı ve komite önerisi diye lanse ettikleri yasa önerisi gelirse çok ağır ve şiddetli bir şekilde bunu engellemeye çalışacağız. Sivil toplumla ve katılımcı bir ruhla bunu engellemeye çalışacağız. Ancak oy çokluğu ile geçirebilirler. Eğer geçirirlerse bu kesintilere toplu itirazlar olacaktır hem kamuda hem özede. Diğer işletmelere koyulan ek vergiler de kayıt dışılığa yol açacaktır” dedi.

“MERKEZ BANKASI’NDA DURAN PARAYI NEDEN KULLANMIYORSUN?”

Toros, “Kar amaçlı olamayan Merkez Bankası’nın bu gibi sıra dışı koşullarda her zaman devlete ve banklara yardım etme görevi vardır. Merkez Bankası’nın 2 milyar lira bir kar payı vardır. Önce yüzde 1 sonra yüzde 5’e çıkarılan bir kısmı bu mevzuata dâhil edildi. Bugünler için orada duran parayı neden kullanmıyorsun?” diye sordu.