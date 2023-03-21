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CTP Milletvekili Fikri Toros, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu...

Erken seçimin kaçınılmaz olduğunu kaydeden CTP Milletvekili Fikri Toros, “Erken seçim kaçınılmazdır. Bundan herkes emin olsun. Zaten sokaktaki beklenti de bu yöndedir. Bu meclis aritmetiği ile başka bir seçenek yoktur. Tüm alternatifler tüketilmiştir. Bu UBP’nin Ersin Tatar’dan sonra kurduğu üçüncü hükümettir ve manifesto da tükenmiş durumdadır. Her şey ortada ve nettir. Haziran’da bir ara seçim yapılması lazım ancak 1 milletvekili seçmek için tüm ülkeyi seçime götürmek ekonomik akla uygun değildir. Dolayısıyla bu seçimin ertelenmesi için anayasa göre 1 yıl içinde erken seçime gitme katarı alınması gerekmektir. Tek çare bu kararın alınmasıdır ve 1 yıl içinde hepimizin mutabık kalacağı bir tarihte erken seçime gitmektir. Bu süreçte halk kendini sorgulamalıdır. Ortak akıl CTP’nin tek başına iktidar olmasıdır. Halk böyle bir erken seçimde sandığa gittiği zaman alternatif olan CTP’ye oy vermelidir. Bu olmazsa erken seçim de çare olmayacaktır. Bu bilinç içinde hareket etmek gerekiyor ve halk bu sorumluluğunu yerine getirmelidir ki gerek içte gerek dışta geleceğe dair bir umut oluşturabilelim” dedi.