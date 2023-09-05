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Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

Filenin Sultanları, 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı , Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek.

B GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEK

Belçika'da 3 Eylül Pazar gecesi şampiyonluk kutlamaları yapan milliler, 8 Eylül Cuma günü İstanbul Havaalanı'nda toplanıp, olimpiyat kotası için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya uçacak.

ABD ve Belçika'da adeta unvan toplayan milli takıma, bu zorlu sürecin ardından 3 günlük şampiyonluk izni verildi.

Son 16 turunda Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükselen milliler, çeyrek finalde Polonya, yarı finalde ise İtalya'yı yenerek adını finale yazdırdı. Sırbistan'ı finalde mağlup eden Filenin Sultanları, 9 maçlık şampiyonluk serisini başarıyla tamamlayarak adını Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Avrupa şampiyonluğu yolculuğu için önce Almanya'nın Düsseldorf kentine giden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz tamamladığı grup maçlarının ardından son 16 turu ve final etabı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçti.

ABD'deki büyük başarının ardından altın madalyanın yanı sıra FIVB ülkeler sıralamasında da 1 numara unvanını alan milli takım, Arlington'dan döndükten sonra Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

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