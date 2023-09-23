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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Elemeleri B grubunun son maçında Belçika ile karşılaşacak. Filenin Sultanları Olimpiyat öncesi bu maçı kazanarak grubu namağlup lider tamamlamayı hedefliyor.

Bu sonuçla birlikte 18 puanla liderliğe oturan Milli Takım, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.

Japonya ilk seti 25-22 kazanarak durumu 1-0'a getirdi. Filenin Sultanları ikinci seti 25-22, üçüncü seti 26-24 ve dördüncü seti 25-12 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Türkiye, Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu 6. maçında lider Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.

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