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Milli Takım böylece katıldığı 3. turnuvayı da zirvede tamamladı.

Filenin Sultanları, bu sezon Milletler Ligi'ni kazanarak dünya sıralamasının ilk basamağına çıkmış, ardından Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmıştı.

Türkiye, Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu 6. maçında lider Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantilemişti.

Filenin Sultanları Olimpiyat öncesi bu maçı da kazanarak grubu namağlup lider tamamladı.

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