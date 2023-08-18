Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.

Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.