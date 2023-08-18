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Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.

Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı

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