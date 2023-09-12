Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmasının ardından turnuvanın Rüya Takımı'na seçildi.
CEV'in Avrupa Şampiyonası taraftarlar için Rüya Takım anketi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda turnuvanın Rüya Takımı ortaya çıktı.
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nda 5 isim Rüya Takım kadrosunda yer aldı.
RÜYA TAKIM KADROSU
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Pasör: Cansu Özbay
Smaçör: Magdalena Stysiak
Smaçör: Ebrar Karakurt
Orta Oyuncu: 🇹Zehra Güneş
Orta Oyuncu: Marina Lubian
Libero: Gizem Örge
PASÖR
Cansu %74
Maja %13
Wolosz %7
Orro %5
PASÖR ÇAPRAZI
Vargas %81
Boskovic %13
Antropova %3
Haak %2
SMAÇÖR
Stysiak %83
Cazaute %7
Mlejnkova %6
Ungureanu %3
SMAÇÖR
Ebrar %88
Sylla %9
Milenko %1
Stigrot 1
ORTA OYUNCU
Zehra %59
Eda %35
Korneluk %4
Sylves %1
ORTA OYUNCU
Lubian %48
Aleksic %35
Baijens %9
Janssens %8
LİBERO
Gizem %91
Fersino %4
Stenzel %2
Jegdic %2
Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki maç programı:
16 Eylül:
07.00 Türkiye-Porto Riko
17 Eylül:
07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül:
07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül:
07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül:
10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül:
13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül:
10.00 Türkiye-Belçika