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Kemal ve Hüseyin, Fransa’da Ironman Dünya Şampiyonası startına hazır

Kemal ve Hüseyin, Fransa’da Ironman Dünya Şampiyonası startına hazır

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nda 5 isim Rüya Takım kadrosunda yer aldı.

CEV'in Avrupa Şampiyonası taraftarlar için Rüya Takım anketi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda turnuvanın Rüya Takımı ortaya çıktı.

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