Patnos Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ayrıca ilçede fırtına nedeniyle bir binanın kopan çatısı caddeye düştü. Olayda yaralanan olmazken, Ağrı merkez Cumhuriyet Caddesin'de de inşaatı devam caminin çatısı fırtınada uçtu.

Fırtınada Zirekli köyünde bir ağaç devrildi. Ağacın okulun bahçesine düşmesiyle oyun oynayan 7 öğrenci yaralandı.

Yoksulluk sınırı 31 bin lirayı aştı

Yoksulluk sınırı 31 bin lirayı aştı

Ağrı 'nın Patnos ilçesinde öğleden sonra başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

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