Seçim sonuçları çok konuşulmaya devam ediyor! Habertürk ekranlarında konuşan gazeteci Nasuhi Güngör, hem AK Parti'nin 28 Mayıs planlamasını hem de İYİ Parti lideri Akşener'in süreci nasıl okuduğunu aktardı.

İşte o açıklamalar...

'AK Parti'den iki isimle konuştum. Zaman hızlı akıyor. İki turlu sonuçlarda ilk turu en güvenilir anket sonucu olarak görmek lazım. Yurt dışında da oy kullanacak. AK Parti, rutin akış kampanya içinde devam etme niyetindeler.



AKŞENER SEÇİM SONUÇLARI İÇİN NE DEDİ?

Seçmen satın alacağı ne varsa satın aldı, duruşunu belli etti. Katılımla ilgili bir farklılık olabilir. İYİ Parti'ye özellikle parantez açacağım. Sayın Akşener'in buzdolabındakileri hatırlıyoruz değil mi? Dün gece öğrendiğim kulislere göre ortaya çıkmaya başlamış.

Gazeteci Nasuhi Güngör, İYİ Parti lideri Akşener'in 14 Mayıs seçimleri sonrasında 'Ben söylemiştim, bana bunları dayattınız. Geldiğimiz nokta ortada' dediğini aktardı. Güngör ayrıca Akşener'in bu tepkisini ikinci seçim sonrası verebileceğini belirtti.

