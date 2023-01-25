Yalova'da hatıra fotoğrafı çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Altınova ilçesi Ayazma Köyü'nde meydana gelen olayda, doğada dolaştıkları sırada kayalıkların üzerine çıkarak cep telefonuyla manzara fotoğrafı çekmek isteyen Sözer, dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.

Birlikte olduğu arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, kayalıklardan inerek Semiha Sözer'e ulaştı. Ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Semiha Sözer'in cesedi çıkarıldı.

Cenaze aracına bindirilen Semiha Sözer’in cesedi otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.