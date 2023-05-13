Afyonkarahisar'daki kahreden olay, Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Hocalar Lisesi’nde 16 kişilik öğrenci grubu piknik için bölgeye geldi.

DENGESİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜ

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen gruptakilerden biri, dengesini kaybedince suya düştü.

4'Ü DE BOĞULARAK CAN VERDİ

Bunun üzerine öğrenciyi kurtarmak için 3 kişi de suya atladı. Ancak 4 kişi de suda boğularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından şahısların cesedini çıkarmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.