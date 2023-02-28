Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu görüntü depremin simge fotoğraflarından oldu.

Baba Mesut Hançer, enkaz yığınlarının arasında kızı Irmak Leyla'nın elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı.

Ankara'ya taşınan baba Mesut Hançer, söz konusu kareyi fotoğraflayan AFP fotomuhabiri Adem Altan'a konuştu.

Kızı Leyla Irmak'ın melek olarak resmedildiği tabloyu eline alarak o anları anlatan Mesut Hançer, "Elini bırakamadım çünkü kızım yatağında melek gibi uyuyordu. Elini tuttum, saçlarını okşadım, yanaklarından öptüm" dedi.

Depremde annesini, kardeşlerini ve yeğenlerini de kaybettiğini dile getiren Hançer, "Ama hiçbir şey bir çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez." diye konuştu.