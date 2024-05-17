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Sosyal medyadaki görüntülerde, Moselle'de cadde ve sokakların su altında kalması, arabaların sele kapılması yer aldı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Moselle halkını ihtiyatlı olmaya ve yetkililerin uyarılara riayet etmeye çağırdı.

Selden en fazla etkilenen noktalar arasında yer alan Boulay kasabası neredeyse tamamen su altında kaldı. France Actu'ya konuşan kasaba sakinleri "daha önce böyle bir sel görmediklerini" söyledi.

İtfaiyeciler sabah saatlerinden bu yana su seviyesinin yükselmesine bağlı 500'den fazla olaya müdahalede bulundu.

Yaklaşık 177 ilçe ve kasabanın selden etkilendiği belirtilirken, vilayette yollar trafik akışına kapatıldı.

Fransa'nın Meteoroloji servisi Meteo France, Moselle'de şiddetli yağışlar nedeniyle alarm seviyesinin gün boyunca "kırmızı" olarak kalacağını bildirdi.

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