Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"BU ZATIN MİLADI DOLMUŞ"

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir vizyonu ve projesi olmayanlar, koltuğunu kaybetme korkusunun son hezeyanı olarak siyasette ve söylemde seviyesizliğini de ispatlamıştır. Milletimizdeki demokratik olgunluğun zerresinin kendilerinde olmadığını bir kez daha göstermişlerdir. Montaj ürünü bu zatın miladı dolmuş, Türkiye'ye ve gençliğe verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu çirkin ifadeleri kullananları milletimize havale ediyoruz."

FAHRETTİN ALTUN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Bu aziz millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan her hakaretin, her hain saldırının hesabını sordu. Yine soracak Allah'ın izniyle." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet terör örgütlerine destek veren, onların temsilcileriyle kapalı kapılar ardında gizli kapaklı pazarlıklar yapan ve kendisini aptal yerine koyarak bir hafta içinde kılıktan kılığa giren sözüm ona siyasetçilere gereken dersi verecektir. Biz, dış güçlerin içimize serpmeye çalıştığı nefret tohumları yeşermesin diye çalışmaya, temiz siyaseti savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz sevgi kültürünü büyütmenin derdindeyiz. Cumhurbaşkanımıza bu çirkin ifadeleri yakıştıranları bir kez daha milletimize şikayet ediyor, milletimizin bize çizeceği istikameti büyük bir heyecanla bekliyoruz."