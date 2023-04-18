'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakteri ile daha çocukken ünlenen Furkan Kızılay Survivor'a giderek oradaki performansıyla da adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz günlerde Kızılay hızdan korkan annesini Ferrari'ye bindirdi.

Caddeye çıkınca gerilen anne Mine Kızılay zor anlar yaşadı. Her saniye korkusu artan Mine Kızılay oğluna kızmaya başladı.

KÜFÜRLER YAĞDIRIP İNMEK İSTEDİ

"Ay sütte çok vermedim ama haram zıkkım olsun" diyerek izleyenleri güldüren anne Kızılay oğlunun arabayı sürdüğü sıralarda inmek de istedi.

Aracın içinde "İmdat" diye bağıran Furkan Kızılay'ın annesi sonunda elleri titreyerek araçtan indi. "İmdat kurtar beni" diyerek bağıran Mine Kızılay oğlunun yüzüne tükürerek araçtan indi ve "Böyle zenginliğin içine..." diyerek de isyan etti ve küfürler savurdu.