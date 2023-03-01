Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyasını, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı da canlı yayınlıyor.

Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geldiği yayına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katılıyor.

Türk futbolunun önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü futbol adamları ve oyuncular da kampanyaya destek veriyor.

Elde edilecek gelirin deprem bölgesindeki vatandaşların geçici ve kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı kampanyaya SMS ile destek olmak isteyenler, tüm operatörlerden 'Destek' yazıp 8332'ye SMS göndererek 50 liralık bağışta bulunabilecek. Yine aynı şekilde, omuzomuza.org internet sitesi üzerinden hem kart hem de havale ve EFT ile bağış yapılabilecek.

3-13 MART TARİHLERİNDE OYNANACAK SPOR TOTO SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalından canlı yayınlanan yardım ve dayanışma kampanyasının açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

Bakan Kasapoğlu, millet olarak zor günlerden geçtiklerini anlatarak, "Acımızı hafifletecek yol, ortak değerlerimizi bir araya getirmek, birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Depremin ilk anından itibaren aziz milletimiz bu ruhu gösterdi. Devletimiz ve milletimiz ilk andan itibaren omuz omuza oldu. Allah'ın izniyle omuz omuza süreci birlikte yürüteceğiz. Peş peşe yaşanan depremlerde spor camiamızın birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için seferber olması gurur verici. Elini taşın altına koyan camianın her ferdiyle gurur duyuyorum. İnşallah bu gecede aynı birlik ve beraberliği taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Omuz omuza veren futbol camiasına teşekkür eden Kasapoğlu, "Spor yalnızca fiziksel efor değildir. Spor bir dostluk köprüsü, centilmenlik dayanışmasıdır. Moral veren bir güçtür. Bu gece de buna şahitlik ediyoruz. Arması, forması birbirinden farklı olsa da ortak duyguların birleştiği tarihe geçen bir dayanışma örneği sergileniyor." diye konuştu.

Spor camiasının sadece zor günlerde değil her daim bu birlik ve beraberliği ortaya koymasını temenni eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugünler de elbet geçecek. Yaralarımızı sararken sporun iyileştiren, birleştiren gücünü her daim göstereceğiz. Kıymetli sporseverlere şunu ifade ediyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncısı beIN Medya Grubu'yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak. Bu projeye destek verenlere ve pozitif havayı oluşturan herkese teşekkür ediyorum."

"Omuz Omuza" kampanyasının bağış hesapları şöyle:

Denizbank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR73 0013 4000 0600 1423 8001 04

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR19 0013 4000 0600 1423 8001 06 Swift Kod: DENITRIS

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR46 0013 4000 0600 1423 8001 05 Swift Kod: DENITRIS

Ziraat Bankası

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR51 0001 0022 4701 8345 0650 63

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR24 0001 0022 4701 8345 0650 64 Swift Kod: TCZBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR94 0001 0022 4701 8345 0650 65 Swift Kod: TCZBTR2A

Halkbank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR93 0001 2001 6900 0016 1000 26

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR31 0001 2001 6900 0058 1003 96 Swift Kod: TRHBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR04 0001 2001 6900 0058 1003 97 Swift Kod: TRHBTR2A

VakıfBank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR89 0001 5001 5800 7319 7201 90

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR94 0001 5001 5804 8022 3599 68 Swift Kod: TVBATR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR88 0001 5001 5804 8022 3599 79 Swift Kod: TVBATR2A