İşte Birinci'nin o önerisi:

KKTC Futbolundaki bu son gelismelerden sonra ciddi ciddi alternatif yeni bir lig kurmayı düṣünmeye baṣladım . ABD deki MLS modelinde MLNC adında ṣartları yerine getiren , kendi sahalari olan, maddi gücü yerinde olan, futbolcularının profesyonel sözleṣmeleri bukunan, güçlü sponsorlukları olan, lige ait bir fifa izinli TSM sistemi olan oyuncuların Uluslarası Transfer Sertifikalarına sahip olduğu bir yeni lig ve federasyon. Baṣlangıç olarak 10 yeni takım bulunan bu lig KKTC futbolunda çığır açabilir. Isteyen KTFF de oynar isteyen de yeni kurulacak Major League North Cyprus da...

Hem bundan sonra KTFF yonetiminin iṣine de karıṣmayık yorum da yapmayık onlar orda oynasın biz burda... Yabancı da sınırsız... iyi olan oynasın..

Nasıl fikircik? Bu yeni ligin kurucu Yönetimini yakında oluṣturacayım.....