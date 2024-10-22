Bunlar da ilginizi çekebilir

Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak kupa maçında Inter Miami oyuncusu Lionel Messi'nin üzerine Player Spotlight isimli kamera sistemi takılarak sosyal medyadan canlı yayın yapılacak. 'Messi Cam' adı verilen yeni sistem dünya futbol tarihinde bir ilk olacak. Maçın başlama saatinden 5 dakika önce yayına girecek sistem futbolcunun göğüs hizasından ilk kez canlı maç izleme imkanı sağlayacak.

MLS Ligi'nde Inter Miami takımında oynayan Lionel Messi bir kez daha dünya tarihine girecek.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.