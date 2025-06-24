Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması Brüksel'de Manneken Pis Heykeli'ne giydirildi.
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu onuruna hazırlanan 5 yıldızlı forma, Belçika’nın başkenti Brüksel’de dikkat çekici bir etkinlikle sergilendi. Kentin tarihi simgelerinden biri olan ve 406 yıllık geçmişi bulunan Manneken Pis heykeli, Galatasaray’ın özel formasıyla donatıldı.
Kulübün Avrupa’daki taraftarları tarafından düzenlenen etkinlik, Brüksel sokaklarında renkli görüntülere sahne olurken sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.