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Kulübün Avrupa’daki taraftarları tarafından düzenlenen etkinlik, Brüksel sokaklarında renkli görüntülere sahne olurken sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu onuruna hazırlanan 5 yıldızlı forma, Belçika’nın başkenti Brüksel’de dikkat çekici bir etkinlikle sergilendi. Kentin tarihi simgelerinden biri olan ve 406 yıllık geçmişi bulunan Manneken Pis heykeli , Galatasaray’ın özel formasıyla donatıldı.

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