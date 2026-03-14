Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve kaptan Abdulkerim Bardakcı sarı kart, Leroy Sane kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildiği haftada hata yapmadı. Sarı kırmızılılar zorlu maçta Başakşehir'i 3-0 geçerek puanını 64 yaptı.

Rams Park'ta oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Başakşehir'de Ebosele 56. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Galatasaray, 57'de Singo, 67'de Osimhen ve 85'te Nhaga'nın golleriyle maçı 3-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Rams Başakşehir'i konuk etti.

