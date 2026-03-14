Meteoroloji Dairesi, bugün saat 19.00’dan yarın saat 14.00’e kadar bölgede etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği ve metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi ve yağış anında görülebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı hem vatandaşların hem de ilgili kurumların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Dairesi ayrıca denizlerde fırtına beklendiğini de duyurdu. Açıklamaya göre, bugün saat 19.00’dan yarın saat 14.00’e kadar denizlerde esmekte olan rüzgarın yön değiştirerek fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın Taurus bölgesinde kuzey ve doğu, Crusade bölgesinde güney ve batı, Delta bölgesinde ise kuzey ve batı yönlerden 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle denize açılacak vatandaşların ve denizcilikle ilgili faaliyetlerde bulunanların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.