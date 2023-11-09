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Teknik direktör Okan Buruk 'un maç boyunca birçok pozisyonda Nobre'ye tepki gösterdiği anlar ekranlara yansımıştı.

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre ve VAR’daki hakemlerini UEFA’ya şikayet edecek.

Devler Ligi'ndeki Bayern Münih maçının hakemlerinin verdiği kararlardan rahatsız olan Galatasaray, maçın ardından harekete geçti. Hakem performanslarını eleştiren yönetim bu konuda adım atacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk takımı Galatasaray , Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

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