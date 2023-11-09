Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk takımı Galatasaray, Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Devler Ligi'ndeki Bayern Münih maçının hakemlerinin verdiği kararlardan rahatsız olan Galatasaray, maçın ardından harekete geçti. Hakem performanslarını eleştiren yönetim bu konuda adım atacak. 

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UEFA'YA BAŞVURU

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre ve VAR’daki hakemlerini UEFA’ya şikayet edecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un maç boyunca birçok pozisyonda Nobre'ye tepki gösterdiği anlar ekranlara yansımıştı. 