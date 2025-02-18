Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşılaştıracak maçın hakemi merak ediliyor. TFF'nin çalışmasında öne çıkan isimler belli oldu

DHA'nın haberine göre; şu anki formlarına rağmen ligimizdeki hakemler ile derbi maça çıkılacaksa ve sezon Türk hakemlerle tamamlanacaksa derbi için Halil Umut Meler ismi ön plana çıkıyor.

Derbiyi Meler dışında yönetmeye en büyük adayın Atilla Karaoğlan olduğu bildirilirken, genç hakemlerden Mehmet Türkmen ve Ali Şansalan'ın da MHK tarafından son haftalarda yakın takibe alındıkları belirtildi.

Her ihtimali düşünerek TFF'nin bazı ülkelerin federasyonları ile görüştüğü ve derbi için hakem isteyebileceklerini bildirdiği gelen haberler arasında. Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kuruldu.

Futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor.