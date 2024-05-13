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Galatasaray maçı öncesi ilginç açıklama! ''Gururumuz için kazanmalıyız''

Galatasaray maçı öncesi ilginç açıklama! ''Gururumuz için kazanmalıyız''

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin de tarihi belli oldu.

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