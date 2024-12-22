Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Sarı-kırmızılılar 3. dakikada Victor Osimhen'in kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip 14. dakikada Bahoken'in kafa golüyle skora denge sağlasa da, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz sarı-kırmızılıları yeniden öne geçirdi.

İkinci yarıda 51. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün, ceza sahası dışından şık bir gol kaydetti.

Victor Osimhen 71. dakikada yeniden gol kaydederken, 87. dakikada Barış Alper Yılmaz gol perdesini kapattı.

ZİRVEDE FARKI 8'E ÇIKARDI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 44'e yükselterek en yakın rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını 8'e yükseltti.

Kayserispor ise 15 puanla 16. sırada yer aldı.

LİG TARİHİNİN EN UZUN SERİSİNİ YAŞIYOR

Deplasmanda oynadığı son 16 Süper Lig maçının tamamını kazanan ve lig tarihinin en uzun serisini yaşayan Galatasaray, bu karşılaşmalarda toplam 50 gol attı.

Bu sezon Süper Lig'deki yedinci golünü Kayserispor filelerine gönderen Barış Alper Yılmaz, en üst lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

SON ÜÇ MAÇTA DA GOL ATTI

Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol atan Yunus Akgün, en üst lig kariyerinin en uzun serisini yakaladı.