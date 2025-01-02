Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer ve Ahmed Kutucu için Galatasaray devreye girdi.

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray Spor Kulübü, Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer ve Ahmed Kutucu için transfer hazırlığına başladı. Sarı kırmızılı takımdan bilgi aldıklarını belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ''Ahmed Kutucu ve Berke Özer için hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler var. Bu iki oyuncumuz satış listesinde yer almıyor, ancak doğru şartlar oluşursa satışlarını düşünebiliriz. Galatasaray, iki oyuncumuz için bilgi aldı. Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da ilgisi söz konusu" dedi.

A Spor'a konuşan Başkan Kulaksız ''Berke’nin satışından Fenerbahçe’ye yüzde 40 pay düşüyor. Ancak transfer sürecindeki tüm haklar Eyüpspor’a ait" açıklamasında bulundu.