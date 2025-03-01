Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılacak maç saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig’de çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti. Lacivert-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 9. sırada yer aldı.

İlk yarıdaki maç berabere bitti

İki takım arasında sezonun 7. haftasında yapılan maç 3-3 berabere sonuçlandı.

Galatasaray, RAMS Park’ta yapılan müsabakada ilk 34 dakikada 3-0 öne geçti. Kasımpaşa, 90+5. dakikada bulduğu golle sahadan 3-3 beraberlik aldı. Bu müsabaka, sarı-kırmızılıların bu sezon puan kaybı yaşadığı ilk maç oldu.

Cezalı Okan Buruk saha kenarında olamayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.

Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk’a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi.

TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilen Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.

Yunus Akgün cezalı

Galatasaray’ın bu sezonun en önemli oyuncularından olan Yunus Akgün cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Bu sezon 32 resmi müsabakada 11 kez fileleri havalandıran milli yıldız, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlıktan yeni çıkan Yunus’tan Kasımpaşa maçında yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

İki futbolcu sakat

Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Kasımpaşa’ya karşı süre alamayacak.

“Cimbom”da sakatlıkları nedeniyle son 4 resmi müsabakada forma giyemeyen Alvaro Morata ile son 9 resmi mücadeleyi kaçıran Ismail Jakobs, yarınki mücadelede de forma giyemeyecek.

Ligde 25 maçtır bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig’deki son 25 maçında mağlup olmadı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk’un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 24 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Deplasmanda 23 maçtır yenilmiyor

Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, Süper Lig’de çıktığı son 23 deplasman mücadelesinde yenilmedi.

Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor’a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 23 mücadeleden 20 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı.

Bu sezon deplasman performansı daha iyi

Galatasaray, bu sezon dış sahada daha etkili bir performans sergiledi.

Bu sezon RAMS Park’ta 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım 6 puan kaybı yaşarken, deplasmandaki 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlikle 2 puan kaybetti.

İç sahada 2,5 puan ortalaması yakalayan Galatasaray, deplasmandaki puan ortalaması 2,8 oldu.

Hücumu da savunması da güçlü

Galatasaray, Süper Lig maçlarında hem hücumda hem de savunmada etkili performansıyla dikkati çekiyor.

Bu sezon çıktığı 24 lig maçında 59 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 23 gol gördü. “Cimbom” hücum istatistiğinde Fenerbahçe’nin (60) 1 gol gerisinde en fazla fileleri havalandıran ikinci takım oldu.

Galatasaray, savunmada ise Fenerbahçe ve Beşiktaş ile en az gol yiyen 3 takımdan biri konumunda.

Gol umudu Osimhen

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli’den kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Kasımpaşa karşısında gole en yakın oyuncu olacak.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de 19 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8’i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray’da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda.

Sarı-kırmızılı ekipte cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek Yunus Akgün’ün 6, Dries Mertens ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi’nin dörder, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez’in ikişer, Alvaro Morata ve Roland Sallai’nin ise birer lig golü bulunuyor.

Son 2 maçı golsüz bitti

Galatasaray’ın yaptığı son 2 resmi müsabakada gol sesi çıkmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yaptığı müsabakadan sonra çıktığı 33 resmi karşılaşmada gol attı.

Süper Lig’in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü 0-0 sona eren Fenerbahçe maçıyla gol atma serisi sona eren Galatasaray’ın derbinin ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakası da golsüz sona erdi.

İki maçta da iyi savunma yaparak kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise rakip fileleri havalandırmayı ise başaramadı.

Kasımpaşa, ligdeki son 2 maçını kaybetti

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig’de çıktığı son 2 maçtan puansız ayrıldı.

Ligde son 2 maçını üst üste deplasmanda yapan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Fenerbahçe’ye 3-1, Onvo Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa, hem puan hasretine son vermeyi hem de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray’a ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.

Lacivert-beyazlılar, sahasındaki son 4 maçta yenilmedi

Kasımpaşa, iç sahadaki son 4 maçında mağlubiyet yaşamadı.

İç sahadaki son yenilgisini 8 Kasım 2024’te Bellona Kayserispor karşısında yaşayan lacivert-beyazlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu süreçte ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor’u mağlup eden Kasımpaşa, Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Söz konusu maçlarda 12 gol atan Kasımpaşa, kalesinde 8 gol gördü.

Kasımpaşa hücumda etkili, savunmada sıkıntılı

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig’de iyi bir hücum performansı gösterirken, aynı iyi grafiği savunmada sergileyemedi.

Kasımpaşa, bu sezon 24 lig maçında 42 gol atarken 19 takım arasında en fazla fileleri havalandıran üçüncü takım oldu. Bu alanda 60 golü bulunan Fenerbahçe zirvede yer alırken, 59 gollü Galatasaray ikinci sırada geldi.

Teknik direktör Burak Yılmaz’ın öğrencileri, savunmada ise hücumdaki etkiyi gösteremedi. Rakiplerinin 47 golüne engel olamayan lacivert-beyazlılar, en fazla gol yiyen ikinci takım oldu. Kasımpaşa, sadece ligin son sırasındaki Adana Demirspor’dan (57) az gol yedi.

42. Randevu

Ligde iki ekip arasında daha önce oynanan 41 maçtan 26’sını Galatasaray kazanırken, 8 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa ise 7 maçı galip tamamladı.

Galatasaray bu maçlarda 84 kez ağları havalandırırken, Kasımpaşa da rakibine 45 golle karşılık verdi.

Son 5 maçta Galatasaray üstün

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılarla yaptığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 5 Süper Lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 13 gol atarken kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Kasımpaşa’daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda daha önce 14 kez birbirlerine rakip oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig’de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 8 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 20 gole, sarı-kırmızılılar 32 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park’taki maçı 4-0 kazandı.

Galatasaray’ın 1962-1963 sezonunda 5-2, geçen sezon ise 4-3 kazandığı maçlar iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.