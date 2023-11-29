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Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

71. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Ziyech'in derinlemesine pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, dar açıdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.

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55. dakikada Manchester United üçüncü golü kaydetti. Wan-Bissaka'nın sağdan ortasında McTominay'in ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

29. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Bruno Fernandes'in müdahalesinin ardından Torreira'nın yerde kalması üzerine hakem Jose Maria Sanchez serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Ziyech, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

18. dakikada İngiliz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Shaw'un taç çizgisinden pasında topu kontrol eden Bruno Fernandes, ceza sahasına yöneldi. Portekizli oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.

11. dakikada Manchester United öne geçti. Bruno Fernandes'in ceza sahası çizgisi üzerinden pasında topla buluşan Garnacho, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

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