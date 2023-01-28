Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan 'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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