Özbek'ten Koç'a: Rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz Özbek'ten Koç'a: Rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.