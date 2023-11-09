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90+3' Galatasaray, Bakambu ile farkı 1'e indirdi.

86' Bayern Münih, Kane ile farkı 2'ye çıkardı.

78' Angelino ile Wilfried Zaha kenara geldi. Victor Nelsson ve Cedric Bakambu oyuna girdi.

69' Icardi'nin yerine Tete oyuna girdi. Kaan Ayhan'ın yerine Sergio Oliveira oyuna girdi.

62' Galatasaray, Torreira'nın golüyle öne geçti ancak ofsayt bayrağı kalktı.

57' Hakim Ziyech yerine Barış Alper Yılmaz oyunda.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başkanları PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başkanları PFDK'ye sevk edildi

30' Muslera gole izin vermedi! Leroy Sane, karşı karşıya pozisyonda Uruguaylı file bekçisini yine geçemedi.

19' Davies, Sacha Boey'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Sarı kırmızılılar, Harry Kane'in 80 ve 86'da attığı gollerle 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın tek golünü ise 90+3'te Bakambu kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. grup maçında Galatasaray, Bayern Münüh'e konuk oldu.

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