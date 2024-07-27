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Galatasaray'da yeni transfer Elias Jelert kadroda yer alsa da karşılaşmada forma giyemedi.

Sarı kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kaybetti. Parma'nın gollerini Hernani ve Man kaydetti.

Galatasaray, Avusturya kampını Parma ile oynanan Hazırlık Maçı ile noktaladı.

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