Galatasaray, Avusturya kampını Parma ile oynanan Hazırlık Maçı ile noktaladı.
Sarı kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kaybetti. Parma'nın gollerini Hernani ve Man kaydetti.
Galatasaray'da yeni transfer Elias Jelert kadroda yer alsa da karşılaşmada forma giyemedi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi
Parma: Suzuki, Estevez, Bonny, Valeri, Delprato, Sohm, Partipilo, Coulibaly, Hernani Jr, Mihaila, Circati