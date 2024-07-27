Galatasaray, Avusturya kampını Parma ile oynanan Hazırlık Maçı ile noktaladı.

Sarı kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kaybetti. Parma'nın gollerini Hernani ve Man kaydetti.

Galatasaray'da yeni transfer Elias Jelert kadroda yer alsa da karşılaşmada forma giyemedi.

İLK 11'LER

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Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Parma: Suzuki, Estevez, Bonny, Valeri, Delprato, Sohm, Partipilo, Coulibaly, Hernani Jr, Mihaila, Circati