Galatasaray sahasında 33 maçtır kaybetmiyor.

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Galatasaray 5 futbolcu ile sözleşme uzattı

Galatasaray 5 futbolcu ile sözleşme uzattı

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi.

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