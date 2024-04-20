Galatasaray sahasında 33 maçtır kaybetmiyor.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı.

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Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekip Pendikspor karşısında kazanması halinde Galibiyet halinde ligde üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak.