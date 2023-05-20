Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ve Sivasspor, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem ve Icardi 11'ini çıkardı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Ali Şaşal, Samba, Caner, Aaron, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo 11'ini tercih etti.

Galatasaray mücadeleden 2-0 galip ayrılırken goller 13 ve 63'te Mauro Icardi'den geldi.

Sarı kırmızılılar bu galibiyet ile puanını 79 yaptı. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Eksik maçlar tamamlandığında Galatasaray puanını 82 yaparken, Fenerbahçe puanını 77 yapıyor. Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek ve 37. hafta oynanacak Fenerbahçe maçına şampiyon olacak çıkacak.

Icardi, Galatasaray formasıyla daha önce 5 gole üst üste imza atan Mario Jardel'i yakaladı ve geçti.

Üst üste 5 gol bulan 2. yabancı Galatasaray oyuncusu olan Icardi, Beşiktaş, İstanbulspor, Başakşehir ve Sivasspor karşısında toplam 6 gol kaydetti.

ZANİOLO TRİBÜNDE

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo, Sivasspor maçını tribünden takip etti.