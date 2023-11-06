Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Kupa Finali'nin Türkiye’de oynanması" ana gündem maddesiyle olağan divan kurulu toplantısının yapıldığı hatırlatıldı.

Divan kurulunun oy birliğiyle yayınlanmasına karar verilen metinde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizi sporda ileri götürmek üzere yola çıkan Ali Sami Yen ve arkadaşlarının takipçileri olarak, 100 yılın kupasının, 100. yıl 'Cumhuriyet Kupası' olarak, ecdadımızın kanıyla, canıyla, fikri ve irfanıyla kazandığı ve koruduğu Türk vatanında oynanmasını istiyoruz. Atatürk'ün evlatları olan Türk gençliğinin, karşılaşmayı sahip oldukları topraklarda izlemesi ve bu hissiyatı hangi takım taraftarı olursa olsun millet bilinciyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yaşaması arzumuzdur. Stat kapasitesinin belirli bir kısmının, vatan uğruna şehit olanların yakınlarına, gazilere, son büyük depremde mağdur olan bölge halkı temsilcilerine, özveri ile çalışarak pandemide ve her afette cansiperane hizmet veren tabiplerimize, hemşire ve yardımcı personele, eczacı, veteriner ve diş hekimlerine, Türkiye'nin ağır emekçileri; madenci, itfaiyeci ve öğretmenlere, olimpiyatlarda madalya kazanmış veya dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya almış milli sporcularımıza, milli birlik ve beraberliğin anayasal teminatı olan Cumhurbaşkanlığı makamı yetkisinde dağıtılmasını öneriyoruz."