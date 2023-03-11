Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu.

Süper Lig'de sezona Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimi, Okan Buruk yönetimindeki yeni teknik ekibiyle giren sarı-kırmızılı ekip, sezon başında ve ara transfer dönemlerinde yaptığı transferlerle dikkati çeken bir kadro oluşturdu.

Sezonun ilk 11 haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, bu süreçte çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Puan tablosunda 11. haftayı lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada tamamlayan Okan Buruk'un öğrencileri, sonrasındaki performansıyla adeta lige damga vurdu.

Ligde son puan kaybını 11. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı 2-2'lik beraberlikle yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 maçta puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük (2-0) maçıyla başlayan süreçte sırasıyla Beşiktaş (2-1), Medipol Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Atakaş Hatayspor (4-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Bitexen Giresunspor (4-0), HangiKredi Ümraniyespor (3-2), Trabzonspor (2-1) ve Gaziantep FK (3-0/Hükmen) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

"Cimbom" ligin 25. haftasında Nef Stadı'nda ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek seriyi 14 maça taşıdı. Galatasaray, böylelikle Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen rekorunun da yeni sahibi oldu.